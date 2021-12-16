رئيس «صحة النواب»: متحور أوميكرون لم يظهر في مصر.. وعلينا الاستعداد

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه لم تكتشف أية حالات إصابة بمتحور كورونا «أوميكرون» داخل مصر حتى الآن.

فعاليات اللقاحات المضاده لكورونا

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى أن غالبية الدراسات التى تجرى الآن على المتحور لم تثبت عدم فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، واصفا الأمر بـ«الجيد».

وشدد «حاتم» على أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مازالت تعمل على مواجهة هذا الفيروس الشرس من خلال إضعافه، متابعا: «نكرر تحذيرنا بضرورة حصول جميع المواطنين على جرعتي لقاح كورونا، وعدم الاستهانة بالأمر لمواجهة هذا الطارىء».

ونوه عضو اللجنة العليا للفيروسات، إلى مناشدة وزارة الصحة للمواطنين بضرورة الحصول على الجرعتين المضادتين لكورونا، بهدف حماية الشخص وجهازه المناعي.

الجرعة التعزيزية للقاح كورونا

وحول الجرعات التعزيزية من لقاح كورونا، قال الدكتور أشرف حاتم إن هناك بعض الفئات هى الأولى بالحصول على «الجرعة الثالثة من لقاح كورونا»، هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن التطعيم ضد هذا الفيروس أمر هام ولا بديل عنه، لاسيما في ظل التحورات التي يشهدها هذا الفيروس.

ونوه إلى الدور الذي تؤديه اللجنة العليا للفيروسات، في متابعة مستجدات متحور «أوميكرون الأفريقي»، مؤكدا: «لا داعى للقلق، ولنكن مستعدين لظهورالمتحور الجديد باعتباره منبثق عن عائلة فيروس كورونا».