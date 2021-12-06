«صحة النواب»: نسبة الطلاق بمصر 70% في أول 3 سنوات للزواج

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية، تُعد التحدي الأهم الذي تواجهه الدولة، فمصر تعمل على مواجهة الزيادة السكانية منذ فترة سنوات عديدة، كما أن الاهتمام بالزيادة السكانية، مرتبط باهتمام القيادة السياسية بهذه القضية، موضحة أن الدولة المصرية حاليًا، تسير بخطوات سريعة جدًا، لتنمية الدخل القومي والنمو الاقتصادي وحل مشكلات الدولة، «لكن ما يعيقها دائمًا، أننا بيتولد لنا دولة جديدة كل سنة».

الزيادة السكانية في مصر تُقدر بـ2.4 مليون نسمة سنويًا

وأضافت «الألفي»، خلال حوارها على شاشة «إم بي سي مصر»، أن الزيادة السكانية في مصر، تُقدر بـ2.4 مليون نسمة سنويًا، فالدولة تعمل على تحسين الخصائص السكانية من قبل الحمل، بتغيير أفكار الشباب تجاه تكوين الأسرة، وهناك مشروع قومي سيطلق 10 ديسمبر الجاري، لتنمية الأسرة المصرية، وتمكينها اقتصاديًا وثقافيًا وتوعيتها بمسئوليتها تجاه المجتمع، وتجاه الأطفال التي تنجبهم، موضحة أن نسبة الطلاق في مصر 70% في أول 3 سنوات للزواج، وهذا مؤشر خطير.

منع الطلاق يجب أن يكون بخطوات من قبل الزواج

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منع الطلاق يجب أن يكون بخطوات من قبل الزواج، برفع مدارك الشباب وتعليمهم كيفية تكوين أسرة ومسئوليتهم تجاه أطفالهم، كما أن مشكلة السكانية سعت مصر للعمل عليها منذ سنوات كثيرة ، كما أن الدولة المصرية تعمل على تحسين الخصائص السكانية من خلال التوعية من قبل الحمل، فجميع الأبحاث تقول إن معدلات التوحد تزيد أضعافا في حالة إذا كان الفرق بين الطفلين أقل من سنتين.

معدلات التوحد تزيد أضعافا في حالة إذا كان الفرق بين الطفلين أقل من سنتين

وأشار إلى أن الطفل في عمر العامين تتكون لديه 85% من قدراته وعقله وذكائه ونموه الجسماني واستقراره، ويحتاج إلي أب وأم يفهمان خصائصه في هذه الفترة عن طريق التربية الإيجابية والتعامل والأكل الصحي للطفل ويجب أن يأخذ الاهتمام الكامل.