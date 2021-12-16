افتتاح 60 فصلا لمحو الأمية في كفر سعد بدمياط

عقدت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، وبإشراف الشيخ علي إسماعيل علي صابر، مدير الدعوة، والشيخ هاني عبده عبد الفتاح، مدير إدارة كفر سعد، وفضيلة الشيخ أحمد فرحات، مسئول محو الأمية بالمديرية ندوة تثقيفية بقرية الإبراهيمية البحرية في مركز كفر سعد.

فتح فصول جديدة لمحو الأمية

يأتي ذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومحافظة دمياط وجمعية البر والتقوى وهيئة تعليم الكبار وجهاز المشروعات الصغيرة والمجلس القومي للمرأة، وبالتنسيق بين جميع الجهات للعمل سويا على التوعية بقضايا المرأة ومحو الأمية، حيث تم فتح 37 فصلا في مدرسة الشهيد طاهر أبو زيد، و15 فصلا في مدرسة الشهيد أبو العز الابتدائية، و8 فصول في مدرسة الشهيد سامح القصبي، وذلك إيذانا برفع شعار كفر سعد بلا أمية.

ندوة مشتركة بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومحافظة دمياط

كما عقدت المديرية ندوة تثقيفية، بقرية الحسينية عزبة 20 في مركز كفر سعد، بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومحافظة دمياط وجمعية البر والتقوى، وهيئة تعليم الكبار وجهاز المشروعات الصغيرة والمجلس القومي للمرأة، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات للعمل سويا على التوعية بقضايا المرأة ومحو الأمية، وذلك إيذانا برفع شعار كفر سعد بلا أمية.

كما عقدت ندوة تثقيفية في عزبة أبو عدوي بالوسطاني التابعة لمركز كفر سعد، بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومحافظة دمياط وجمعية البر والتقوى وهيئة تعليم الكبار وجهاز المشروعات الصغيرة والمجلس القومي للمرأة، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات للعمل سويا على التوعية بقضايا المرأة ومحو الأمية، وذلك إيذانا برفع شعار كفر سعد بلا أمية.