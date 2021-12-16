إزاي تحمي عربيتك بعد العاصفة الترابية؟.. خبير يوجه عدة نصائح

عواطف ترابية تضرب البلاد بين الحين والآخر، شهدت البلاد آخرها خلال اليومين الماضيين، ويجهل البعض مدى ضررها على السيارات، ويتوقع أنها لا تسبب أية مشكلات لبعض قطع الغيار، إلا أن الخبراء يطالبون قائدى وملاك المركبات بالحذر الشديد عليها، أثناء تلك الموجات المتكررة من العواطف الترابية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نوضح في السطور التالية كيفية حماية السيارة من العواصف الترابية، وفقا للمهندس أمير فارس، خبير صيانة السيارات، في تصريح إذاعي لبرنامج «عربيتي»، عبر راديو مصر.

عمل صيانة عقب العواصف الترابية

وبحسب خبير السيارات، فإنه يجب عمل صيانة بسيطة عقب العواصف الترابية مباشرا لمنع حدوث أية مشكلات قد تتكلف آلاف الجنيهات، منوها إلى أن الأتربة تكون أكثر خطورة على السيارات التي تتمتع بمحرك تيربو، لذلك يتم «عمل فلاتر هواء مدعمة» بشكل أكبر لمنع حدوث مشكلات.

وأوضح «فارس»، أنه يجب تغيير فلتر الهواء مباشرة بعد السير في هذا الطقس، وكذلك الزيت؛ إذا كان قد قارب موعده على الانتهاء، لافتا إلى أن عطل الفلتر يتسبب في إعاقة مرور الهواء داخل المحرك، فيؤدي ذلك إلى عدم توافر الهواء الكافي داخل المحرك، ومن ثم زيادة استهلاك البنزين.

وتابع الخبير: «في حالة عدم توافر الهواء داخل السيارة فيؤدي ذلك إلى انخفاض عزم المحرك في أثناء الضغط على دواسة البنزين، وبسبب قلة الهواء وتراكم الأتربة داخل المحرك وخاصة البوجيهات يؤدي إلى إعاقة حركة دوران المحرك فينخفض كفاءة عمل المحرك».

نصائح لحماية السيارة أثناء العواطف الترابية

ووفقا لموقع «wikihow» المعني بتقديم النصائح بهذا الشأن، لصاحبه أمير فارس، فإن هناك عددا من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية السيارة خلال العاصفة الترابية ومنها:

- في البداية يفضل وضع غطاء السيارة عليها أثناء العاطفة الترابية لحماية جسمها الخارجي وكذلك المحركات من الداخل.

- يفضل عدم الخروج في العاصفة لحماية السيارة من التلف وإذا تطلب الأمر الخروج يجب عن العودة إجراء صيانة بسيطة .

- يفضل غسل السيارة عقب انتهاء العاصفة الترابية مباشرة، وفي حال لم يكن هناك وقت لذلك تجنب مسحها بقطعة قماش وإنما بالأداة المخصصة لذلك، وهي عبارة عن فرشاة بيد خشب أو بلاستيك، وشعرها من خيوط التريكو، تباع عند محطات البنزين، وتمرر سريعا على هيكل سيارتك.