محافظة الأقصر.. عاصفة ترابية وسقوط أمطار خفيفة وسماء ملبدة بالغيوم

شهدت محافظة الأقصر، خلال الساعات الماضية، هبوب رياح وعاصفة ترابية، وفي الوقت ذاته تكونت بعض السحب في سماء المحافظة السياحية، ثم هدأت العاصفة وأعقبها بعد مدة قصيرة سقوط أمطار خفيفة لمدة 20 دقيقة في بعض المناطق المتكون بها سحب، لتظل سماء المحافظة صافية في بعض المناطق وملبدة بالغيوم في مناطق أخرى.

محافظة الأقصر تواجه الطقس السيئ

وخلال اليومين الماضيين، اتخذت محافظة الأقصر عدة إجراءات من قبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، من ضمنها تكليف المستشفيات بالاستعداد لاستقبال وتلقي المصابين في حالة وقوع أي حوادث بسبب الأمطار، مع التأكيد على توافر أمصال العقارب داخل المستشفيات، وكذلك استعداد هيئة إسعاف الأقصر بشكل كامل من خلال تمركز عدد من السيارات داخل بعض المناطق لاستقبال المصابين.

ومن ضمن القرارات التي اتخذها محافظ الأقصر لمواجهة الطقس السيئ، التأكيد على جاهزية شركة المياه والشرب بالمحافظة لشفط المياه من خلال سيارات الكسح والشفط حال سقوط أمطار بغزارة على شوارع المحافظة، فضلًا عن تغطية أسلاك الكهرباء وصيانة الأعطال تحسبا لأي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.

أمطار غزيرة بأسوان

وشهدت محافظة أسوان أول أمس سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول على مراكزها المختلفة أسفرت عن غرق عدد كبير من الشوارع، مع انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بضرورة الحذر لإمكانية حدوث سيول وسقوط أمطار غزيرة على مناطق جنوب الصعيد.