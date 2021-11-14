طقس الأقصر اليوم.. مشمس بعد عاصفة ترابية والعظمى تصل إلى 31 درجة

يشهد طقس الأقصر، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار، حيث تسطع الشمس على كافة أنحاء المحافظة ومراكزها، وبحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية تنعدم نسبة سقوط الأمطار، بينما تصل الرطوبة إلى نسبة 46%، وسرعة الرياح في مختلف أنحاء المحافظة إلى 8 كم/ساعة.

يأتي ذلك بعد هبوب عاصفة ترابية محملة بالأتربة، أمس السبت، على مختلف أنحاء المحافظة، واستغرقت قرابة نصف الساعة، أعقبها تجمع السحب الكثيفة في بعض المناطق، ما أسفرت عن هطول أمطار في بعض المناطق وتوقفت بعد وقت قليل.

طقس الأقصر.. سحب رعدية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها أمس، إلى تكون سحب رعدية في الصحراء الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة، لافتة إلى تأثير هذه الرياح على محافظة الأقصر والتي أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهذه الرياح والتي وصلت إلى 200 متر، واستمر عدم التحسن حتى ساعات الليل الأولى.

درجات الحرارة المتوقعة

وفي بيان لها اليوم، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم حتى الخميس المقبل، والذي يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء بداية من محافظة الأقصر حتى جميع المحافظات.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية تصل درجات الحرارة العظمى في جنوب الصعيد جنوب الصعيد العظمى 31 درجة ، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 20 درجة.