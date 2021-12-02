مستشار الرئيس: ما زلنا في قلب الموجة الرابعة.. و«مفيش خطر من أوميكرون حتى الآن»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن التحورات في فيروس كورونا سواء السابقة أو الحالية كثيرة، والموقف يجب أن يؤخذ بحذر شديد، وحتى الآن لا يوجد أي بيانات عن المتحور الجديد «أوميكرون»، والبيانات الواردة حتى هذه اللحظة تشير إلى أنه «مفيش حاجة خطيرة»، وقد يظهر بعض الأمور الأخرى فيما بعد، ولكن هذه هي المعلومات المتوافرة حتى الآن.

الحكومة تتابع بترقب وحذر

وأضاف «عوض» في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن هذا الأمر سبق وحدث أيضًا مع التحورات الأخرىن مثل جاما، ودلتا، وألفا، وغيرها، مشددًا على أن الدولة المصرية لديها حذر وترقب وتتبع لما يحدث في العالم، وتحلل البيانات بطريقة علمية، وإذا ظهر أي شيء تتعامل معه الدولة على الأرض، تزامنا مع التوسع في تطعيم المواطنين.

زيادة طفيفة وليست كبيرة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن مصر مازالت في «قلب» الموجة الرابعة، وما زالت الأعداد متذبذبة رغم أنه لا يوجد ارتفاع كبير في الإصابات مثل الدول الأخرى، ولكن هناك زيادات طفيفة، ولم نصل إلى ذروة الموجة الرابعة، وعندما نصل إلى عدد حالات ثابت لعدة أيام ثم يبدأ الانخفاض مرة أخرى، يمكن وقتها القول أننا تجاوزنا ذروة هذه الموجة.

هل هناك إمكانية للإغلاق مرة أخرى؟

وردًا على سؤال حول إمكانية الإغلاق مرة أخرى، قال: «اللجنة العليا برئاسة مجلس الوزراء تتابع الموقف، وتدرسه بعناية شديدة، وتدرس تأثير هذا الأمر من الجانب الصحي والاقتصادي، وتتخذ قرارتها في هذا الاتجاه، ولكن الإجراءات الموجودة حاليًا مثل التطعيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية في مصر كلها هي إجراءات جيدة جدًا».