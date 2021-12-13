هاني الناظر ينصح بشرب 3 لترات مياه يوميا.. ويحذر من «مجموعة البرد»

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الكمامة تعد خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا المستجد، ويجب ارتداؤها في أماكن العمل والمواصلات، مع تطبيق التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بكورونا، وضرورة الحصول على اللقاح.

التحذير من مجموعة البرد

وحذر«الناظر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، فيما يعرف بمجموعة الإنفلونزا وعلاج البرد، لأنها تسبب التهابات وقد تصل في بعض الأحيان إلى ضرورة إدخال المريض العناية المركزة، مؤكدا أن أفضل طريقة لعلاج البرد هي زيادة تناول المياه، لأنها أمر هام جدا للوقاية من أمراض كثيرة أيضا وليس البرد فقط.

فوائد شرب المياه

ونصح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بشرب 3 لترات مياه على مدار ساعات اليوم، لأن المياه تنقي الشرايين وتحسن حركة الدم، موضحًا أن بعض الأشخاص يرفضون شرب المياه الكثيرة خوفا من دخول الحمام كثيرا وهذا خطأ، لأن شرب المياه الكثير يغسل الكلى، ويحمي من تراكم السموم والأملاح وحدوث حصوات على الكلى.

كما نصح بشرب حمص الشام لوجود بروتين فيه وتناول الشاي والجنزبيل والكاكاو والقرفة، لأن هذه السوائل جيدة ويمكن شربها مع الماء، ولكنها ليست بديلا عنه في الوقت ذاته.