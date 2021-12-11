هاني الناظر: الحقد والحسد مرض نفسي وطبي يحتاج للعلاج.. «فيديو»

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، إنَّ الحقد والغل من أسوأ الصفات التي قد يتصف بها أي إنسان، وهذه الصفات تدل على عدم قدرته للوصول لطريق النجاح، «أنا مش عارف أنجح فببدأ أهاجم الناس الناجحة، وده مش صح ولازم أبقى زيهم».

الناظر: «قلد الناجحين بس متحقدش عليهم أو تحسدهم»

وأضاف «الناظر»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، وتقدمه الإعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، اليوم السبت، أن الوصول للنجاح ليس بالحقد أو حسد الآخرين، أو حتى الإساءة لهم، «قلد الناجحين بس متحقدش أو تحسدهم، دي صفات أخلاقية سيئة».

الناظر: «الحاسد معندهوش وقت للشغل والإبداع»

وتابع: «الإنسان اللي بيحقد على حد، الحد ده بيستمر في نجاحه والتاني بيهبط أكتر، لأنه مش فاضي يشتغل أو يبدع ويبتكر، وبالتالي يركز بس في مهاجمة الناس والتخطيط للانتقام منهم أو إيذاءهم، الناس الناجحة لا يلتفتوا إطلاقا للإساءة».

الناظر: أي إنسان يتصف بالحقد والحسد والغل حياته كلها بؤس

وواصل الناظر: «أي إنسان يتصف بالحقد والحسد والغل حياته كلها بؤس، عمره ما بيحقق نجاح أو يحس بالسعادة، إزاي يحس بالسعادة، وهو بيحقد على الآخرين؟ ومن الناحية الطبية ده مرض، ومثل هؤلاء محتاجين الرعاية النفسية والطبية».

«الحاقد محتاج نظرة حقيقة ورعاية نفسية»

واستكمل الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث: «لازم نهتم بهذه الفئة، ومنكتفيش بإننا نقول لهم أنتم غلطانين أو وحشين، دول محتاجين رعاية نفسية وتأهيل نفسي، لأن لما أعالجهم كده أنا بصلح المجتمع، ولابد أن تكون هناك نظرة حقيقية لهؤلاء للرقي بأخلاقهم والتخلص من هذه الصفات السيئة ليكونوا أشخاصا صالحين».

من ناحية أخرى تحدث الدكتور هاني الناظر، عن الأضرار الصحية التي تنتج في فصل الشتاء.

وأوضح «الناظر» أن فصل الشتاء يؤثر على الأوعية الدموية ما يقلل الدم الواصل إلى الأطراف فيحدث جفاف في الجلد، مشيرًا إلى ضرورة تناول المياه بكثرة ووضع الفازلين خصوصًا السيدات والأطفال، لأنهم أكثر تأثرًا من الرجال.