إسرائيل تتصدى لهجوم إلكتروني على 7 أماكن حكومية وتجارية.. وتتهم إيران

تعرضت إسرائيل إلى هجوم إلكتروني إيراني خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مستهدفا 7 أماكن تجارية وحكومية وحيوية، إلا أن شركة أمن المعلومات الإسرائيلية «Check Point» أعلنت عن إحباط الهجوم الـ«سيبراني» الإيراني.

إسرائيل تتهم إيران بالهجوم الإلكتروني عليها

وذكرت الشركة الإسرائيلية في بيان لها، أن مجموعة «APT35» الإيرانية المعروفة باسم «Charming Kitten» حاولت من خلال ثغرة أمنية شن هجوم على أماكن حيوية وتجارية وحكومية، إلا أن تلك الثغرة كشف عنها منذ أيام، بحسب ما نشرته «روسيا اليوم».

تفاصيل الهجوم الإلكتروني على إسرائيل

وأوضح البيان، أن المهاجمين الإيرانيين حاولوا استغلال تلك الثغرة الأمنية الخطيرة، على حسب وصفهم، في برنامج «Log4j»، الذي يعمل على توثيق نشاط المستخدمين، من أجل مهاجمة 7 أماكن تجارية حيوية وحكومية في إسرائيل، إلا أنها تمكنت من إيقاف الهجوم.

ويعتبر «Log4j» أحد البرامج مفتوحة المصدر، ويستخدم في توثيق نشاط المستخدمين، كما أنه مدمج مع ملايين التطبيقات والخدمات الأخرى على الويب، من بينها منتجات من «جوجل، آبل، ميكروسوفت، أمازون»، بجانب موقع تقييم الأفلام الشهير «IBM».

الحرب الإلكترونية بين إيران وإسرائيل

ولم تكن تلك المرة الأولى لإسرائيل التي تتهم فيها إيران بشن هجوم إلكتروني عليها؛ إذ تكرر الأمر في سبتمبر الماضي، ورجح خبراء إسرائيليين في مجال الأمن السيبراني أن تكون طهران وراء الهجوم الإلكتروني الذي استهدف وقتها أكبر شركات الاتصالات لديها، بحسب صحيفة «هارتس» الإسرائيلية، ونقلته «روسيا اليوم».

واعتقد الخبراء الإسرائليين آنذاك أن مجموعة من «الهاكرز» نجحوا في سرقة 15 «تيرابايت» من معلومات الشركة الإسرائيلية، وعرضت تلك البيانات عبر الإنترنت مقابل 1.5 مليون دولار، مرجحين أن يكون هؤلاء المهاجمين من إيران، مشيريين إلى وجود أدلة لدوافعهم التي تجاوزت مجرد الحصول على المال.