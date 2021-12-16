تطورات الحالة الصحية لعادل الفار: «بدأ يسترد وعيه بشكل طفيف»

كشف شادي الفار، نجل الفنان عادل الفار، تطورات الحالة الصحية لوالده، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة، دخل إثرها الرعاية المركزة، مؤكدا أن حالته باتت تشهد تحسنا طفيفا، لكن مازالت الزيارة ممنوعة عنه.

نجل عادل الفار: تحسن طفيف.. والزيارة ممنوعة

وقال شادي الفار، لـ«الوطن»، إن والده عادل الفار، لازال محجوزًا داخل الرعاية المركزة، لكن حالته شهدت تحسنا، حيث بدأ يسترد وعيه بشكل طفيف جدا، موضحًا أنه مازال تحت الملاحظة الطبية، بينما موعد خروجه لغرفة عادية بالمستشفى لم يحدد بعد.

وأكد نجل عادل الفار، أن الزيارة ممنوعة عن والده تماما، بأمر الأطباء، لافتا إلى عدم تواصل أحد من الفنانين أو حتى مجلس نقابة المهن التمثيلية مع الأسرة بشأن الاطمئنان على صحته، قائلاً: «للأسف مفيش حد بيسأل عليه».

وناشد شادي الفار، الجمهور بضرورة الدعاء لوالده لحين التماثل للشفاء والخروج من المستشفى وممارسة حياته بشكلٍ طبيعي.

3 وعكات صحية خطيرة لـ عادل الفار في 2021

تعرض الفنان عادل الفار في بداية الأسبوع الجاري إلى وعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى العناية المركزة، حيث دخل في غيبوبة كبدية، وأوضح نجله أن حالته الصحية تعتبر حرجة حيث ويغيب عن الوعي لساعات طويلة ثم يعود للحظات.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعرض فيها «الفار» لوعكة صحية شديدة، فكان أخرها في أغسطس الماضي، حيث قضى في المستشفى أكثر من 10 أيام وذلك بعد دخوله في غيبوبة تطلبت نقله إلى العناية المركزة بشكل عاجل.

بينما كانت الوعكة الأبرز في بداية العام الجاري، وكادت أن تودي بحياته على حد تعبيره، حيث دخل في فبراير الماضي للعناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة كبدية نتيجة وجود خلل في أنزيمات الكبد، وتواجد داخل المستشفى لما يقرب من 15 يوما حتى تماثل للشفاء وعاد للمنزل مرة أخرى.