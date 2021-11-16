إطلالة جذابة لـ «مايان السيد» في أحدث ظهور لها

قامت الفنانة مايان السيد، بجذب متابعيها وخطف أنظارهم، بصور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وذلك في أحدث ظهور لها.

مايان السيد تخطف قلوب متابعيها

واستطاعت الفنانة مايان السيد، بملامحها الرقيقة والجذابة، أن تخطف قلوب جمهورها، فتفاعل معها العديد من المتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث نالت إطلالاتها العديد من ردود الأفعال الإيجابية.

نجوم الفن يبدون إعجابهم بإطلالة مايان السيد

وعبر المتابعون للفنانة مايان السيد، عن إعجابهم بـإطلالاتها الجديدة، وكان من أبرزهم نجوم الفن، حيث علقت على صورها الفنانة هنادي مهنا، قائلة: «Wow wow wow»، كما أبدت النجمة ليلى زاهر إعجابها بإطلالات صديقتها عن طريق نشرها لتعليق يحمل العديد من الإيموجي، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 24

ويذكر أن الفنانة مايان السيد، احتفلت بعيد ميلادها الـ 24، خلال الفترة الماضية، وقامت بنشر فيديو لها مع أصدقائها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت الفنانة مايان السيد، على الفيديو التي نشرته لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، قائلة: «عيد ميلاد سعيد لي»، مشيرة إلى أنها كانت سنة سعيدة بالنسبة لها.

مايان السيد توجه الشكر لأصدقائها وتشعر بالامتنان تجاه الله

كما وجهت الفنانة مايان السيد، الشكر لجمهورها، ولأصدقائها الذين هم السبب في رسم البهجة على وجهها، كما أشارت إلى أنها تشعر بالامتنان على ما منحها إياه الله.

واختتمت الفنانة مايان السيد، تعليقها على الفيديو، التي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «لن أقوم بعمل حفلة ضخمة هذا العام، لكني انتظرها في العام المقبل.. لنذهب إلى هنا 24».