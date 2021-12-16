جوتيريش: مساعدة اللاجئين في شمال سوريا ضرورية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقرير، إن استمرار تسليم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى شمال غرب سوريا يخضع لرقابة مشددة ويظل أمرها مهما وأساسيا وضروريا.

جوتيريش: تقديم الخدمات لشمال سوريا يتم بشفافية

وأضاف «جوتيريش» في التقرير الذي وزع داخليا في الأمم المتحدة وحصلت عليه الأسوشيتدبرس، أنه رغم التحديات، يتم إيصال المساعدات الإنسانية، ويتم تقديم الخدمات بطريقة أخلاقية وشفافة في جميع أنحاء البلاد».

ويأتي التقرير بعد مفاوضات متوترة في مجلس الأمن خلال الصيف الماضي بشأن استمرار إيصال المساعدات عبر الحدود من خلال الطريق الوحيد المسموح به حاليا، وهو معبر باب الهوى إلى محافظة إدلب، التي يقطنها 3 ملايين شخص.

عمليات التسليم لا تزال مهمة للاجئين

وقال مسؤولو الأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبيون وآخرون، إن عمليات التسليم عبر الحدود لا تزال حاسمة، محذرين من أن وقفها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على مليون سوري أو أكثر.

واتفق الأعضاء في مجلس الأمن على استمرار تدفق المساعدات عبر معبر باب الهوى حتى 10 يناير 2022، مع تمديد تلقائي لمدة ستة أشهر إذا أصدر جوتيريش تقريرا موضوعيا حول شفافية العملية والتقدم المحرز في إيصال المساعدات عبر الخطوط الأمامية الداخلية لسوريا.

وجاء التقرير الجديد، الذي يفصل فيه جوتيريش كيف يتم فحص وتتبع الشحنات عبر الحدود، ووصف المبادرة بأنها «واحدة من أكثر العمليات مراقبة عن كثب في العالم».

وقال «جوتيريش» في التقرير«لقد تم إحراز تقدما واضحا في تقديم المساعدات عبر خطوط الصراع الداخلي»، مضيفا أنه حتى لو تمكنت الأمم المتحدة من تنفيذ خطة مدتها ستة أشهر بشكل كامل والتي أعدتها هذا الخريف، فلن تتمكن تلك القوافل من مواكبة الشحنات عبر الحدود.

وكتب قائلا: «تظل العملية عبر الحدود جزءا أساسيا من الاستجابة الإنسانية وستظل كذلك طالما لا يمكن تلبية الاحتياجات بنفس النطاق والحجم من خلال أي طريقة أخرى».