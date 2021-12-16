القوى العاملة: صرف 1.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1255 شابا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1255 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3934 شاباً منهم 22 من ذوى القدرات، فضلاً عن توفير 88 فرصة عمل.

مليون و208 ألف و500 جنيه

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع مليون و208 ألفاً و500 جنيه منحة المولد النبوي الشريف لـ 2366 عامل مسجلين، و6000 جنيه لـ 3 عمال رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 34 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

التفتيش العملي على 755 منشأة

وقال أحمد القللي مدير مديرية الدقهلية، -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال التفتيش العمالي على 755 منشأة وتم القيام بـ 33 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 87 شكوى عمالية تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً، وإحالة 40 شكاوى منهم للقضاء وجهات أخرى، وما زالت 43 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

التفتيش على 361 لمتابعة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

كما قامت المديرية باستخراج 1769 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1769 عاملا على مهن مختلفة، وعقد 6 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني استفاد منها 80 متدرباً ومتدربة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 361 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي