تنمية الصعيد: الانتهاء من زراعة 3 آلاف فدان جوجوبا في 2022

قال المهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن مدينة الغردقة شهدت بالأمس افتتاح المرحلة الأولى من المشروع القومي لزراعة نبات الجوجوبا على مساحة 3 آلاف فدان، المرحلة الأولى بـ1000 فدان، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية 2022.

مركز إقليمي لإنتاج زيوت الجوجوبا

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن هذا المشروع سيجعل مصر من أوائل الدول الإقليمية التي تنتج زيت الجوجوبا الذي يعتبر من الزيوت الغنية وله استخدامات عديدة مثل محركات الطائرات والوقود الحيوي وصناعة إطارات السيارات والمبيدات الحيوية.

أهمية زيوت الجوجوبا

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الناتج من عصر هذه الزيوت يستخدم كمبيد حيوي، حيث يوفر عملة صعبة يدعم اقتصاد الدولة المصرية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للأهالي في محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

وأشار شريف أحمد صالح، إلى أنه بنهاية العام المقبل سيتم زراعة الـ3 آلاف فدان ثم إقامة خطوط إنتاج لزيادة القيمة المضافة على ثمرة الجوجوبا، حيث لن يتم تصدير المادة الخام للزيت لكن ستقيم الدولة المصرية صناعات قائمة على هذه الزيوت، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشمل محطات الرفع، ومحطة الرفع الأساسية التي ستكون مسؤولة عن ري المشروع بالكامل.

وأكد: «طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإننا نستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمشاركة أهالينا في الصعيد لتوفير حياة كريمة وأمنة ومستقرة وتعود بالتنمية على الأهالي، وبالتالي فإن العاملين بمشروع الجوجوبا سيكونون من نفس المناطق».