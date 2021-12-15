مقتل شخص بطلق ناري أمام مسجد بقنا: «عليه ثأر من 20 سنة»

عثر أهالي نجع الجامع بمركز الوقف في محافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، على جثة عامل بها إصابات طلق ناري، أمام أحد المساجد.

وفاة مزارع على بوابة مسجد بقنا

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا بالعثور على جثة، محمود بجاتو، 55 عامًا، عامل، به طلقات نارية أمام مسجد بنجع الجامع بمركز الوقف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الوقف.

وتبيّن أن المجني عليه على خصومة ثأرية مع أفراد عائلة أخرى، منذ 20 عامًا، وعند خروجه اليوم لأداء صلاة العشاء بمسجد نجع الجامع، تلقى وابل من الرصاص أمام بوابة المسجد.

جهود أمنية لكشف ملابسات الواقعة

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، في حين تكثف الآن من التحريات لكشف ملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة.