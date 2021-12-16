مسؤولو الإسكان يتفقدون «أسوان الجديدة» والشريط النهري السياحي.. مساحته 1050 فدانا

أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، جولتهما التفقدية الثانية خلال أسبوع، للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، ورافقهما المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات

وشدد المهندس خالد عباس، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مختلف المشروعات، وتنفيذ مكونات المشروعات بأعلى جودة، تليق بمدينة أسوان الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظات الصعيد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظات الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، لخلق مجتمعات عمرانية حضارية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وتجول مسؤولو الوزارة، في المشروعات الجاري تنفيذها بالشريط النهري السياحي، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 1050 فدانا، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فدانا، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحي بطول 1500 متر، وبه مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالي أسوان.

الممشى النيلي في أسوان

ويضم الممشى النيلي، (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات)، والمسرح المكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.