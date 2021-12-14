«الإسكان» تعلن أسماء المدن الجديدة ضمن مشروع «جنة السكنى»

«مشروع جنة السكنى»، أحد المشروعات السكنية ضمن مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية في العديد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وذلك للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، داخل مدينة جديدة، وبأسعار ونظام سداد يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية، ويعد ذلك الطرح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

مشروع جنة السكنى داخل المدن الجديدة

ويعد مشروع جنة، واحدا من المشروعات المترقب طرحها خلال الأيام المقبلة، ومن المفترض أن يطبق عليه مبادرة التمويل العقاري، التى أطلقها البنك المركزي، في يوليو الماضي، بفائدة متناقصة 3 %، ونظام سداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وحاز مشروع جنة السكنى، عمليات البحث كثيرة على محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة متوسطي الدخل، عن أماكن طرح وحدات مشروع «جنة»، كى يتقدموا لحجز وحدة سكنية، عقب الإعلان عن الطرح.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، أماكن طرح وحدات مشروع جنة السكنى، خلال الأيام المقبلة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان سابق لها.

أماكن طرح وحدات مشروع جنة السكنى خلال الأيام المقبلة

تتمثل أماكن طرح وحدات مشروع جنة السكنى خلال الأيام المقبلة فى 8 مدن جديدة، هي:

- مدينة الشيخ زايد.

مدينة القاهرة الجديدة.

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة الشروق.

- مدينة المنصورة الجديدة.

- مدينة دمياط الجديدة.

- مدينة ملوي الجديدة.

- مدينة المنيا الجديدة.

أما بالنسبة لتفاصيل الطرح، أو كيفية التقديم، وأسعار ومساحات الوحدات السكنية التى سيتم طرحها ضمن مشروع جنة السكنى، فسبق وأن أشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الإعلان عن كافة تفاصيل الطرح قريبا.