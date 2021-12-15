«الإسكان»: 300 موظف سينتقلون إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية خلال أيام

كشف عمرو خطاب المتحدث الإعلامي بوزارة الإسكان، عن أن اللجان الفنية المكلفة باستلام مبنى الوزارة، تعمل الآن للوقوف على مدى جاهزية مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من حيث الإنشاءات الهندسية والمرافق والأثاث المكتبي والشبكات الداخلية وغيرها من أعمال تضمن كفاءة دولاب العمل.

حوافز مادية وتسيهلات للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

وأضاف خطاب خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة تختبر جميع أعمال المرافق للتأكد من جاهزيتها للعمل فور انتقال موظفي الوزارة للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً وجود لجان أخرى تنفذ نفس الأمر فيما يخص الوزارات الأخرى، لإزالة أي معوقات وتذليل العقبات، أمام مندوبي الوزارات، المكلفين باستلام مباني ومرافق جميع الوزارات.

وأضاف خطاب لـ«الوطن»، أن عدد الموظفين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمقرر انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام ما بين 200 إلى 300 موظف تقريباً بجميع القطاعات، موضحاً وجود حوافز للموظفين للانتقال إلى للعاصمة الجديدة، ما بين حوافز مادية، وعقارية تتمثل في تسهيل الحصول على وحدات سكنية فضلا عن تقديم بدل نقدي للموظف الذي لن ينتقل في وسائل النقل.

الحي الحكومي ومقار الوزارات الجديدة جاهزة لاستقبال الموظفين

يذكر أن الحكومة أعلنت جاهزية الحي الحكومي ومقار الوزارات الجديدة، حيث يجري اختبار الأجهزة المستخدمة والأنظمة الحديثة تمهيداً للانتقال بشكل تدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة، على أن ينتهي انتقال الموظفين في غضون 6 أشهر.

مساعد رئيس الوزراء تستعرض موقف تشغيل المباني الحكومية

وكانت المهندسة راندة المنشاوي مساعدة رئيس الوزراء، عرضت موقف إجراءات تشغيل واستلام التيار الكهربائي المؤمن الخاص بالمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأنظمة تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة وآلية إدارة وتشغيل المرافق وتنسيق الموقع العام للمحاور والطرق الرئيسية فضلاً عن إقامة، أبراج المحمول، بمختلف الأحياء.