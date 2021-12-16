الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس: درجة الحرارة بالقاهرة هتبقى 9

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سقوط للأمطار المتوسطة على الإسكندرية ومطروح مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر، وهو أول أيام فصل الشتاء، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى.

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك عددًا من المناطق التي ستشهد سقوط الأمطار المتوسطة اليوم، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 % إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% على مناطق من جنوب الدلتا والتي قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار تمتد للقاهرة وتستمر حتى غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد في مداخلة هاتفية لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، والتي تصل إلى 9 درجات مئوية على القاهرة الكبرى، لتنخفض اليوم عن الأمس درجتين، ليكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى، دافء على جنوب الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، كما أن جميع المناطق المطلة على البحر المتوسط تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على فترات متقطعة.

الأرصاد: شتاء هذا العام مماثل لشتاء العام الماضي.. إلبسوا تقيل

وأشارت «غانم» إلى أن تلك الأمطار المتوسطة التي ستشهدها المناطق الساحلية تمتد إلى الدلتا والقاهرة الكبرى، لتشهد تلك المناطق مساء اليوم الخميس سقوط أمطار خفيفة، ويستمر سقوط الأمطار حتى غدا الجمعة.

وعن شتاء 2021 قالت الدكتورة منار إن شتاء هذا العام سيكون مماثلا لشتاء العام الماضي، كما أنه سيشهد سقوط أمطار على فترات متقطعة، كما أنه سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، لتكون درجات الحرارة مشابهة لدرجات العام الماضي.

ووجهت الدكتورة عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد نصيحتها للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار والليل، إذ أن فصل الشتاء يبدأ رسميا يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر، كما يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء واللوحات الإعلانية لتجنب أضرار سقوطها مع نشاط الرياح.