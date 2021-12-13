سجائر جديدة لـ«الشرقية للدخان» في السوق.. العلبة بـ32 جنيها

أعلنت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، عن أبرمها اتفاقية مع شركة المنصور الدولية للتوزيع، ممثل عن مجموعة «امبريال توباكو» في مصر، لإنتاج وتعبئة منتج سجائر جديد، «ايفولف EVLOVE»، وهو أحد منتجات العلامة التجارية دافيدوف «DAVIDOFF».

المنتج الجديد سيتم تصنيعه في مصانع الشرقية للدخان

وأوضحت الشرقية للدخان، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن المنتج الجديد سيتم تصنيعه في مصانع الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، مشيرة إلى أن هذا المنتج لا يتم تصنيعه إلا في ثلاث مصانع فقط على مستوى العالم مملوكة «امبريال توباكوجروب».

سعر المنتج الجديد 32 جنيه للعبوة الواحدة

وأضحت الشركة، أن المنتج الجديد سيتم بيعه للمستهلك في الشريحة السعرية الوسطى بسعر 32 جنيه للعبوة الواحدة، 20 سيجارة.

أحجام المبيعات المحلية

وكانت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، قد أعلنت عن زيادة في أحجام المبيعات المحلية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 10%؛ لتسجل 17.90 مليار سيجارة مقارنة بـ 16.2 مليار سيجارة في نفس فترة المقارنة من العام المالي الماضي 2019-2020.

صافي ربح الشركة خلال الربع الأول

ووفقاً للقوائم المالية للشركة، فقد حققت صافي ربح قدره 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، أي في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، وبزيادة سنوية قدرها 37% مقارنة بـ 1.16 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الماضي 2019-2020.

وكشفت القوائم المالية للشرقية للدخان، تحقيقها صافي إيرادات عن الربع الأول من العام المالي الحالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، بمقدار 4.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.9 مليارات جنيه خلال نفس فترة المقارنة من العام المالي الماضي، بينما سجل مجمل الربح 1.95 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 21% مقارنة بـ 1.61 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.