أحداث الحلقة 73 من مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل وتردد القنوات الناقلة

عرضت أمس الحلقة 73 من مسلسل «قيامة عثمان بن أرطغرل»، حيث يتم عرض حلقة أسبوعيًا، من كل خميس، على عدة قنوات عربية من بينها الفجر الجزائرية، واليرموك»، وذلك بعد عرضها، يوم الأربعاء، على القناة الرسمية للمسلسل «أي تي في » التركية.

أحداث الحلقة الـ73 من مسلسل قيامه عثمان بن أرطغرل

بعد عرض الحلقة الـ73 أمس، من مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل، تصدر اسم العمل محركات البحث على جوجل، وتتضمن أحداث الحلقة، حول محاولات السيدة بالا، زوجة عثمان، في إنقاذ أورهان بن عثمان، من سيف جوليا، وكيف سيستطيع بوران ألب، من الانتقام من روجاتوس وجوليا.

حيث حاولت سرقة قطعة خشب من خيمة السيد العثماني، بعد تمكن رئيس جوليا من قتل جنود ومحاربي القبائل.

كما يتمكن نيكولاس كوزيز وروجاتوس، أن الغازي عثمان استطاع النجاة وإصابة الحكام الثلاثة بالصدمة من نجاته من الكمين.

كما تضمنت الحلقة نهاية «بهادير»، واقتراب نهاية القائد «أي نيكولا»، استعداد الغازي «عثمان» في غزو مدينة «إيناغول» بمساعدة «ترغوت ألب»، والتي تقع تحت حماية «أي نيكولا»، بالإضافة إلى محاولة اختطاف «ماري» واحتمال زواجها من «ترغوت ألب»، بعد أن ينقذها وتعلن إسلامها.

موعد مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل

يتم عرض مسلسل قيامة «عثمان بن أرطغرل»، الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا والسعودية، والساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، وعلى قناة الفجر الجزائرية، كل خميس في تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة ونصف بتوقيت الجزائر، بينما تتم الإعادة الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، باليوم التالي.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قيامه عثمان بن أرطغرل

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل، على قناة «أي تي في» التركية، وقناة الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك.

تردد قناة «ATV» التركية

التردد 11682

- معدل الترميز 27500

- الاستقطاب «أفقي»

- معامل تصحيح الأخطاء :6/5

- القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: «أفقي»

معامل تصحيح الأخطاء:3/4

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة اليرموك

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: «أفقي»

معامل تصحيح الأخطاء:3/4

القمر الصناعي: نايل سات