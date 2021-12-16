الفيضانات تحاصر 21 شخصا بمنجم فحم في الصين   

قالت السلطات الصينية إن رجال الإنقاذ يحاولون، اليوم الخميس، الوصول إلى 21 شخصًا محاصرين بسبب مياه الفيضانات في منجم فحم غير قانوني.

الحادث في مدينة «شياويي» غرب العاصمة

وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إن الحادث وقع في مدينة شياويي في مقاطعة شانشي، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الفحم جنوب غرب بكين، وقالت حكومة شياويي في تحديث على الحساب الرسمي لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يجري ضخ المياه من المنجم، ومستوى المياه آخذ في الانخفاض.

وذكرت تقارير، أن الشرطة اعتقلت ستة أشخاص ويجري البحث عن آخرين على صلة بالحادث.

تحسن سلامة العمل في مناجم الصين مقارنة بالعام الماضي

وكانت الهيئة الوطنية الصينية لسلامة المناجم، قد قالت إن سلامة العمل في مناجم البلاد سجل تحسناً ملحوظاً، مع وقوع حوادث أقل، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن تشاو يو هوي، المتحدث باسم الهيئة، أن 336 حادث منجم وقع خلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، بانخفاض 59 حادثاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وحذر «تشاو» من مشاكل سلامة مُحتملة في شهر ديسمبر الحالي، لافتاً إلى عدد من المخاطر المتعلقة بسلامة العمل في المناجم، وأضاف تشاو، أن بعض المناجم قد تلجأ إلى إغفال سلامة الإنتاج من أجل ضمان الإنتاج، لا سيما مع اقتراب حلول نهاية العام الجاري، وارتفاع أسعار منتجات المعادن.

وتعهد المتحدث، بمواصلة العمل لضمان منع أنشطة الإنتاج غير القانونية، وضمان سلامة الإمدادات من الفحم، والحد من تكرار وقوع حوادث المناجم مع اقتراب نهاية العام الجاري.

يذكر أن الصين اتخذت إجراءات صارمة ضد التعدين غير القانوني في السنوات الأخيرة ، ما أدى إلى انخفاض حاد في معدل الوفيات المرتفع، لكن نقص الفحم هذا العام أدى إلى ارتفاع الأسعار، ما نتج عنه زيادة التعدين.