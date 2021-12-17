آخر أخبار كورونا في مصر.. انخفاض الإصابات وتوفير أدوية الفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، وفقا لآخر تقارير رسمية صادرة عن الوزارة، وقالت الوزارة إن هناك انخفاضا فى أعداد إصابات فيروس كورونا على مدار هذا الأسبوع، متوقعة أن الانخفاض يستمر لمدة أسبوعين للإعلان عن انكسار الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر، وطالبت الوزارة المواطنين بأهمية الاستمرار في اتباع التدابير الصحية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.

آخر اخبار كورونا فى مصر

وعن مستجدات لقاحات كورونا فى مصر، طمأنت الوزارة المواطنين بشأن توافر كل أنواع لقاحات كورونا التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للمسافرين والمواطنين، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، إنه وصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا 50 مليون مواطن، لافتة الى عدم تسجيل الوزارة أى أعراض جانبية خطيرة أو غريبة بعد الحصول على اللقاح وكل ماتم تسجيله تتضمن ارتفاع فى درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو تكسير في عضلات الجسم أو الإحساس بالتعب، لافتة الى أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.

الصحة تؤكد رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وكشفت وزارة الصحة والسكان في تقريرها الرسمي أنه خلال عام 2021 وفرت الوزارة الأدوية الخاصة للتعامل مع فيروس كورونا في المستشفيات والجهات التابعة للوزارة، إلى جانب تأمين مخزون احتياطي استراتيجي بتكلفة 734 مليونا و78 ألف جنيه، وتجهيز المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمخزون استراتيجي من المستحضرات الطبية بتكلفة 88 مليون و950 ألف جنيه.

وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.