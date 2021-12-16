إزالة 25 حالة تعد على النيل في أسيوط بمساحة 8735 مترا مربعا

نفذت الوحدة المحلية لمركز الفتح في محافظة أسيوط، حملة مكبرة للإزالات، وتمكنت خلالها من تنفيذ إزالة لعدد 25 حالة تعدي على أراضي تابعة لحماية النيل بمسطح 8735 متر مربع، وذلك بمشاركة عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وأشرف فوزي، نائب رئيس المركز، وصلاح كامل، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني زيد، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، ومنها جهاز حماية النيل وقوات الأمن العام ومركز شرطة الفتح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار شن حملات إزالة التعديات والمخالفات، وخاصة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية والترع بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

تكثيف الحملات الميدانية

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات ورصد المخالفات والتصدي الحاسم لكافة التعديات على أراض الدولة والمجاري المائية وعدم التهاون والسماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.