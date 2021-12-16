فاروق الباز: الأرض ستتعرض لعاصفة شمسية اليوم قد تؤثر على جودة الاتصالات

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إن العاصفة الشمسية التي ستتعرض لها الأرض اليوم الخميس تعمل على التأثير على الاتصالات، لافتا إلى أن الغلاف الجوي للأرض يحميها مما يصدر من الشمس.

وأوضح مدير المركز، أنه يجب احترام الطاقة الشمسية؛ لأن الشمس قادرة على أذى الأرض بشكل كبير، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أكبر طاقة شمسية بالعالم في منطقة الصحراء الغربية، ويمكنها تصدير الطاقة الشمسية إلى أوروبا كلها.

ضرورة الحافظ على الغلاف الجوي للأرض

وأضاف «الباز» خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية CBC، أمس الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يجب المحافظة على الغلاف الجوي للأرض، وقياس تأثير الشمس عليه من أجل العمل على حل تأثير الشمس عليه، منوها إلى أن التغير المناخي أصبح على أولوية اهتمام الحكومات ويجب الاهتمام به من جانب مصر التي ستستضيف قمة المناخ العالمية، نهاية عام 2022.

سبب حدوث الأوبئة في العالم

وأوضح مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الأوبئة أمر متعارف عليه بالنسبة للبشر، وحدثت في القرنين الثالث والسادس عشر، وأشهرها الإنفلوانزا الإسبانية.

وأشار إلى أن سبب الأوبئة كائنات مثل الفيروسات والميكروبات، متابعا: «دي كائنات مهببة بس لازم نعرف نتعامل معها عشان نعرف نعيش على الأرض زي ما الدول حاليا بتحاول تحارب كورونا من خلال اللقاحات المختلفة في دول كتير من العالم».