ياسمين صبري ترفض التعليق على أزمة شيرين: «حياتها الخاصة.. ليه أحكي»

رفضت الفنانة ياسمين صبري التعليق على الأزمة التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب بعد ما يقرب من 4 سنوات.

وقالت ياسمين صبري، في تصريحات لها على قناة «إم بي سي»، إنها تحترم حياة شيرين الشخصية، مضيفة: «ليه أحكي في الموضوع، دي حياة شيرين الخاصة، ليه عاملين نفسنا حكام.. كل واحد بيحكم من برا على حياة الأشخاص، هي حبيبتنا وفي قلبنا وصاحبة صوت مصري جميل، وهي عارفة مكانتها عندنا».

ياسمين صبري تنفي توقف مسلسلها «دنيا»

وعلى الجانب الآخر، نفت الفنانة ياسمين صبري ما تردد عن توقف مسلسلها «دنيا»، الذي من المقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2022، وذلك خلال لقائها مع برنامج «MBC Trending»، قائلة إنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة؛ لأنها تتابع العمل على التحضيرات الخاصة بالمسلسل، بالإضافة إلى أنها تستعد للمشاركة في فيلم جديد.

شيرين عبد الوهاب: المصرية بتتجوز الغني ومش سايبنها في حالها

في سياق آخر، قالت الفنانة الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حوارها مع الإعلامية نضال الأحمدية للحديث عن أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب: «دلوقتي بقي حتى المصرية بتاخد بالها من نفسها وبتتجوز الغنى مش سايبنها فى حالها برضو»؛ ما اعتبره البعض تطرقًا للحديث عن ياسمين صبري دون ذكر اسمها بشكل صريح.