ياسمين صبري تظهر بـ الحجاب في السعودية.. «فيديو»

وصلت الفنانة ياسمين صبري إلى السعودية، أمس الأحد، استعداداً لحضور حفل ختام الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، يوم الأربعاء المقبل، بمدينة جدة السعودية.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، في مطار جدة، وهي مرتدية الحجاب، حيث كان في استقبالها عدد من مسؤولي المهرجان، الذين حرصوا على الترحيب بها في المملكة العربية السعودية، حيث استقلت السيارة المخصصة لها واتجهت إلى فندق إقامتها قبل المشاركة في فعاليات المهرجان بدءاً من اليوم الاثنين.

وفي سياق مختلف، أعلنت ياسمين صبري، أخيراً عن حصولها على لقب سفيرة مؤسسة لندن العربية، وذلك عن مشاركتها في مبادرة «اطلق لها العنان»، حيث أعلنت عن منحها هذا اللقب عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «انستجرام».

ياسمين صبري تستعد لمسلسلها الجديد «دنيا»

وعلى الجانب الآخر، تجري ياسمين صبري، التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد «دنيا»، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، والذي تتعاون فيه مع المخرج أحمد صالح، حيث يعكف الأخير على اختيار باقي الأبطال استعداداً لتحديد موعد انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

«فرصة تانية» آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما

وكانت آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية مسلسل «فرصة تانية»، الذي عُرض في دراما رمضان قبل الماضي، وشاركها البطولة كل من آيتن عامر، أحمد مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، محمد أبو داود، أحمد الشامي، عمر الشناوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، معالجة درامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.