بالأرقام.. تفاصيل دعم وزارة التضامن لـ ذوي الهمم

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتصدى لإجراءات الحماية الاجتماعية والرعاية بالتنسيق مع الوزارات الشريكة، مشيرة إلى أنه تم عمل ميكنة لمنظومة الخدمات المتكاملة، واستخراج أكثر من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم.

تنفيذ استراتيجية جديدة لذوي الإعاقة

وأوضحت الوزيرة، إن الوزارة بصدد تنفيذ استراتيجية جديدة لذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتكلفة تتخطى 100مليون جنيه، مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم حوكمة المؤسسات التأهيلية، كما يتم التقييم المؤسسي للجمعيات ومراكز التأهيل، كما تم تقديم دعم نقدي لمليون شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا.

توفير 2000 لاب توب لذوى الإعاقات البصرية

وأكدت وزارة التضامن فى تقرير صادر عنها أنه تم توفير العديد من الخدمات لذوى الهمم تتمثل فيما يلى:

- 28 ألف و210 أطفال استفادوا من الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة، كما توفير 2000 لاب توب مجهز جارى توزيعهم على 2000 طالب من ذوى الإعاقات البصرية بالمدارس الثانوى والجامعات.

- 117 ألف طالب من ذوى الإعاقة استفادوا من برنامج كرامة بتكلفة 530 مليون جنيه سنويا.

من جانبه أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته من خلال حرصه على الاستثمار في البشر، لافتا إلى أن البنك قام بتوفير بما يلى:

- توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية.

- توفير الكراسي المتحركة والدراجات البخارية.

- توفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم على التغلب على إعاقتهم حتى يكونوا قادرين على الحركة والاعتماد على أنفسهم بل قادرين على العمل الذي يلائمهم.

- طرح وعاء إدخاري جديد تحت مسمى «حساب عزيمة» لذوي الهمم في كافة فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية مع زيادة العائد على هذا الحساب بمقدار 0.5% عن العائد المعلن عند الاعتماد النهائي لميزانية البنك.