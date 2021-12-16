حملة موسعة لإزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة في الخصوص بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها محافظ القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بمدينة الخصوص، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والعميد عبد التواب رفعت، رئيس مدينة الخصوص، والمقدم حسين الكيلاني، مدير شرطة المرافق بالمحافظة.

مصادرة استاندات مخالفة وعربات كارو

وتابع المحافظ الحملة في شارع الخصوص العمومي من نزلة الدائري حتى تقاطع شارع سيد حمادة عند حدود مدينة المرج، وتمكنت الحملة من مصادرة 30 استاند و13 فاترينا و3 عربة كارو، كما تم مصادرة 40 كرسيا و5 موازين كهربائية ومصادرة 8 فروشات باعة جائلين، كما تم تحرير 20 محضر إشغال طريق.

وخلال الحملة تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون، وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، حيث أكد المحافظ على استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافتيريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

ووجه المحافظ، خلال الحملة، رئيس المدينة، بشن حملة أخرى على التكاتك والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية أو على الطريق الدائري، بالإضافة أيضا إلى شن حملة أخرى لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.

كما شدد المحافظ أيضا على ضرورة رفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية وتكثيف المتابعة وضبط أي مواطن يلقي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها.