سقوط أمطار بمطروح وأبناء القبائل يجمعون المياه في الآبار

تشهد مدينة مرسى مطروح سقوط أمطارا غزيرة، اليوم الخميس، في الأحياء والقرى والنجوع في ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى، مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تسود برودة في الجو مع ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وتكاثر في السحب المحملة بمياه الأمطار خلال موجة من الطقس السىيئ ضربت مطروح، وسط فرحة من الأهالي بسقوط الأمطار.

درجات الحرارة في مطروح

وسجلت درجات الحرارة، اليوم في مطروح، العظمى 17 درجة، والصغرى 11 درجة، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل أعلى معدلاتها هذا الأسبوع بواقع 72%، وسجلت سرعة الرياح 19 كم / في الساعة.

حصاد مياه الأمطار في مطروح

وبدأ أهالي مطروح في الاستفادة من مياه الأمطار التي تتساقط على مطروح والمدن الساحلية في المنطقة الغربية من مدينة الحمام شرقا، ومرورا بمراكز ومناطق العلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والمتاني والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية، وتتوجه مياه الأمطار في القرى والنجوع إلى مخرات والمناطق الجبلية ومنها إلى السدود والآبار، والجاري حصادها للأمطار، بالإضافة إلى تخزين المياه في خزانات كبيرة.

أمطار مطروح حياة لأبناء البادية

وقال العمدة عمران إمبيوة القناشي، عمدة قبيلة القناشات في مطروح، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الأمطار تمثل حياة كاملة لأبناء البادية بمحافظة مطروح في صحراء مصر الغربية، حيث يعيش أبناء القبائل عليها ويستفيدون منها في الشرب وزراعة الشعير والقمح والتين والزيتون واللوز، بالإضافة إلى تربية الأغنام من سلالة البرقي والتي تشتهر بها مطروح، مما ينعكس على تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، كما تزداد المساحات الخضراء في صحراء مطروح من المراعي الطبيعية ويجري الاستفادة من المياه حتى العام المقبل.