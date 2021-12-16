بيطري الغربية: تحصين 254 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، عن تحصين 254 ألف رأس ماشيه ضد الحمى القلاعية والحمي الوادي المتصدع على مستوى كافة الإدارات والوحدات البيطرية سعيًا في تنمية الثروة الحيوانية بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة خلال الفترة المقبلة.

تحصين 254 ألف رأس ماشيه ضد الحمى القلاعية والحمي الوادي

وقال حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تلك القوافل والحملات الوقائية معظمها تدشن بشكل دوري شبه يومي وأسبوعي على الأكثر سعيا في في مواجهه أخطار إصابة المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية.

وأضاف مدير الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة والذي يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

تسهيل التحصين للوصول إلى المستهدف وتنمية الثروة الحيوانية

وأوضح مدير الطب البيطري بالغربية، أن القوافل والحملات تأتي بالتنسيق الكامل مع والإدارات التابعة لها حيث تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وتنمية الثروة الحيوانية وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، تزامنا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا على مستوى الإدارات البيطرية بقري ومراكز المحافظة.