فيفي عبده: الناس بيحبوني عشان أنا «أورجينال» مش «فيك» (فيديو)

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم السبت، تقريرا طريفا لمراسل القناة حسام الدين رضا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق مساء أمس الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وطلب «رضا»، خلال التقرير، من بعض الفنانين محاولة التحدث أو الغناء أثناء وضعهم «ستيك خشب»، كما طلب منهم قراءة جملة «مالكم تكأكأتم على كتكأكئكم»، وهو ما لاقى صعوبة لدى بعض الفنانين في قراءة الجملة.

من جانبها، قالت الفنانة فيفي عبده، خلال التقرير، إن الناس يحبونها لأنها «أورجينال» وليست «فيك».

وقدمت قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث ذكر المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.