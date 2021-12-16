أقامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ويوم المغترب العربي، بالتنسيق مع السفارة المصرية في إيطاليا ومجلس السفراء العرب وبعثة جامعة الدول العربية بروما، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

اللغة العربية ساهمت في رسم ملامح تاريخ الإنسانية

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الاحتفالية تأتي بالتزامن مع إدراج الخط العربي على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو.

وأضافت «عبد الدايم»، أن اللغة العربية ساهمت بشكل مؤثر في رسم ملامح تاريخ الإنسانية، كما أنها إحدى الوسائل الفعالة؛ للتعبير عن ثراء الحضارة العربية وطابعها المميز وروافدها المتعددة، وتفتح الآفاق لعالم زاخر بالتنوع يشمل ميادين متنوعة، مشيرة إلى تأثيرها في كثير من اللغات الأخرى ودورها في إنتاج المعارف والعلوم المتعددة .

معرض لفنون الخط العربي

من جانبها، قالت رئيس الأكاديمية، إن الاحتفالية شملت برنامجا متنوعا، بدأ بافتتاح معرض لفنون الخط العربي، وضم لأول مرة في تاريخ الأكاديمية أعمالا لفنانين من 9 دول عربية، هي: «مصر والسعودية والإمارات ولبنان وفلسطين واليمن والعراق والمغرب وعمان»، الذين تفاعل معهم الحضور العربي والإيطالي بكتابة أسمائهم وذويهم بالخط العربي بصور فنية متعددة وصاحب ذلك موسيقيون من تونس.

وأكدت «يوسف» أنه تم تكريم 4 أطباء عرب من المقيمين بإيطاليا، الذين قدموا إسهامات متميزة خلال العامين الأخيرين في مواجهة جائحة كوڤيد 19، وذلك بمناسبة يوم المغترب العربي.

روائع العمارة والفنون بمصر خلال العصور الإسلامية

وأضافت أن الجزء الخاص بالاحتفال بيوم اللغة العربية، ضم فيلمًا وثائقيًا من إعداد الأكاديمية، تناول نماذج من روائع العمارة والفنون بمصر خلال العصور الإسلامية، التي تم تجميلها بالخطوط والزخارف العربية.

وشهد الاحتفالية عددًا من السفراء ونخبة من الشخصيات البارزة بالمجتمع الإيطالي، منهم السفير أحمد باعمر سفير سلطنة عمان وعميد الدبلوماسية العربية، السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية بروما، السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان، وسفراء اليمن، لبنان، السعودية، الإمارات، المغرب، الكويت، فلسطين، العراق، قطر والجزائر، سفيرة أرمينيا لدى إيطاليا، وكذلك سفراء المغرب ولبنان لدى الفاتيكان، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية وعددا من البعثات الدبلوماسية بروما.