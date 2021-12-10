مواعيد تدريب معلمي اللغة العربية للصفوف الأولى: تبدأ 17 ديسمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريب معلمى اللغة العربية فى الصفوف الأولى من الصف الأول حتى الرابع بالتعاون مع شركة نهضة مصر على أن تقوم كل مدرسة رسمية أو متميزة تابعة للمديريات التعليمية بترشيح احمد معلمى الصفوف الأولى يتميز بالقدرة على نقل التدريب لزملائه، على أن يتم التدريب بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

17 ديسمبر بدء تدريب معلمي اللغة العربية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول مواعيد معلمى اللغة العربية فى الصفوف الأولى من الصف الأول حتى الرابع، في الخطاب المرسل للمديريات وفقا لكل محافظة حيث يتم التدريب خلال الفترة من 17 ديسمبر الجاري وحتى 1 يناير 2022 وهي كالتالي:-

- يوم 17 و18 ديسمبر في محافظات قنا والمنيا وكفر الشيخ والدقهلية وأسوان والبحيرة والبحر الأحمر والمنوفية.

- 24 و25 ديسمبر في محافظات سوهاج وشمال سيناء والغربية والأقصر والوادى الجديد والإسكندرية.

- 31 ديسمبر و1 يناير المقبل محافظات الإسماعيلية ودمياط والقليوبية والشرقية وجنوب سيناء والفيوم وبورسعيد وأسيوط وبنى سويف والسويس والجيزة.

«التعليم» تحدد شرطا أساسيا لاستكمال التدريب

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، إنه يكون الحضور من المحافظات يوم الخميس اليوم السابق للتدريب من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء على أن يكون المبيت مساء الخميس بالمدينة التعليمية من أكتوبر شرطا أساسيا لاستكمال التدريب مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بارتداء الكمامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه خلال زيارة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توقيع اتفاق مصري فنلندي يقضي بتدريب المؤسسات التعليمية الفنلندية المعلمين المصريين على أحدث طرق ونظم التدريس في العالم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن برنامج تدريب المعلمين المصريين على أيدي خبراء من دولة فنلندا، صاحبة الريادة التعليمية عالميا، لافتة إلى أن التدريب سيكون في مصر.