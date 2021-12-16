محافظ المنوفية يجتمع مع مسؤولي الصرف الصحي بوزارة الإسكان لتطوير الخدمات بالقرى

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام المهندس محمد معوض ممثل وزارة الإسكان عن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية «SRSSP» الممول من البنك الدولي والأسيوي والوفد المرافق له، اليوم الخميس، وذلك على هامش انطلاق برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بمحافظة المنوفية، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، والمهندس الدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

حيث تناول اللقاء عرض تفصيلي عن المشروع ومكوناته تمهيداً للبدء في تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي بقري مركز تلا وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف التوسع في خدمات الصرف الصحي بالإضافة إلى تحسين نوعيتها.

وعقب اللقاء شهد نائب المحافظ فاعليات مؤتمر انطلاق أعمال مشروعات «SRSSP» بمحافظة المنوفية بقاعة الاجتماعات بنادي الشرطة بشبين الكوم، بحضور ممثل الجمعية التعاونية الإنتاجية لإنشاء ورصف الطرق والمرافق العامة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

تكلفة المشروع 111 مليون جنيه

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه تم الدراسات والطرح والترسية وفقاً لضوابط المشروع للبدء في تنفيذ أعمال «شبكات انحدار، خطوط طرد، محطات رفع» بقرى «منشأة محمد، كفر صناديد، كفر العرب البحري» التابعة لمركز ومدينة تلا بقيمة ما يزيد عن 111 مليون جنيه والتي ستخدم ما يقرب من 15 ألف مواطن.

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم طرح عدد 8 عقود وجاري تجهيز مستندات الطرح لـ 4 عقود أخرى بإجمالي 12 عقد تضمن «9 عقود شبكات، 2 عقد محطات معالجة، عقد شبكة ومحطة معالجة» لخدمة 5 تجمعات وهي «تلا، صفط جدام، الكمايشة، منشأة السلام، كوم مازن» بإجمالي 28 منطقة ريفية «16 قرية + 12 تابع» والتي ستخدم ما يزيد عن 103 ألف مواطن.

وأكد رئيس شركة المياه، على أن المشروع يعد بداية وحجر أساس للصرف الصحي المستدام بدعم من البنك الدولي والأسيوي، موضحًا أن القرى المستهدفة من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمحافظة المنوفية هي قرى «منشأة محمد، كفر العرب البحري، كفر صناديد، كفر قرشوم، كوم الشيخ عبيد، جدام، صفط جدام، شبراتوش، ميت الكرام، كفر الشرفا الغربي، كفر العلوي، البندارية، قشطوخ، كفر الشيخ شحاته، منشأة السلام، كوم مازن».

وفي كلمته أكد نائب المحافظ أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات الكاملة للنهوض ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية «SRSSP» الممول من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأسيوي علي أرض المنوفية.