استجابة لـ«الوطن».. «التضامن» تصرف إعانات مادية وعينية لأسرة في المنوفية

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي، لما نشرته «الوطن» في بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعنوان: «الشقيقان يزحفان بسبب مشكلة طبية بالعمود الفقري.. والأم: عايشين في 40 مترا»، بخصوص الحياة المأساوية التي تعيشها أسرة المواطنة حسناء محمد بيومي، مقيمة في قرية بمركز الباجور بمحافظة المنوفية. إذ قررت صرف 400 جنيه شهري من مؤسسة التكافل لرب الأسرة.

أوضحت حسناء محمد بيومي، أن أسرتها مكونة من أربعة أشخاص يعيشون في منزل مساحته 40 مترا مبني بالطوب والطين، وآيل للسقوط بسبب أمطار الشتاء، ولا توجد به كهرباء سوى لمبة واحدة، كما أن لديها اثنين من أبنائها «زينب ورمضان السيد محمدي»، قد أُصيبا بتشوهات في العمود الفقري وشلل أطفال وانحناء في كل أطراف الجسم، ما يجعلهما يزحفان على الأرض بسبب عدم قدرتهما على السير.

وتابعت: «ابنتي وابني تركا التعليم في مرحلة مبكرة لعدم قدرة الأم على حملهما مثلما كان يحدث وهما صغيران خاصة مع كبر سن الأم وإصابتها بالكثير من الأمراض، وهجرة والدهما وتخليه عنهما منذ صغرهما بسبب مرضهما».

وخلال التقرير ناشدت الأم الدولة مساعدتها في علاج ابنيها ليتحركا مثل باقي أقرانهما، وتقديم المساعدة لهما وتوفير كرسي كهرباء لهما ليتحركا به لاستكمال دراستهما التي انقطعت قبل 6 سنوات.

استجابة وزارة التضامن الاجتماعي

وفي هذا الصدد، قررت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف 400 جنيه شهريا من مؤسسة التكافل لرب الأسرة، وقامت مؤسسة طموح للتنمية والرعاية الاجتماعية بتوفير ماكينة خياطة للأم، أما مديرية التضامن بالمنوفية ستقوم بتدريب الأم على أعمال الخياطة حال رغبتها.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالتين يتقاضيان كل منهما 450 جنيهًا شهريًا استحقاق كرامة من مديرية التضامن الاجتماعي فئة العجز، وأثبت الباحث الاجتماعي أن رب الأسرة كان موجودا أثناء البحث، ولم يكن هاجرًا للأسرة كما قيل، وقرر محافظ المنوفية صرف 7 آلاف جنيه للأسرة، وتوفير عدد 2 كرسي كهربائي لهم.