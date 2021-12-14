محافظ المنوفية يطالب بتسريع وتيرة العمل والتواجد الميداني بالمشاريع

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعه مساء اليوم، برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتشديد على تسريع وتيرة منظومة العمل بكل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض الواقع، والمتابعة الميدانية والتواصل الجاد مع المواطنين ومعالجة السلبيات، قائلا «طول ما أنت هتشوف سلبية وهتسيبها عينك هتتعود عليها»، مؤكدا على أن المسؤول الجاد هو الملم بالقوانين واللوائح والقادر على اتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب، مع الابتكار والعمل خارج الصندوق وتعظيم الموارد المتاحة.

المحافظ للقيادات التنفيذية: سيبوا بصمة في مواقعكم

وأكد المحافظ تقديم دعمه الكامل لرؤساء الوحدات المحلية فى تبنى الأفكار والرؤى لإقامة المشروعات الخدمية قائلا «سيبوا بصمة في مواقعكم»، مشيرا إلى أن رئيس المدينة هو بمثابة محافظ فى نطاق المركز والمدينة.

حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، والمستشار الهندسى، وكيل وزارة الزراعة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ووكيل مديرية الإسكان، ومدير مديرية الطرق، ومدير مشروع المواقف والتدخل السريع، ومدير عام إدارات التخطيط والمتابعة والتفتيش والمالية بالديوان العام للمحافظة.

كما شدد محافظ المنوفية، على تكثيف المرور الميداني للتأكد من رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم وإزالة كل الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة والإنارة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية، كما أمر وحدة التدخل السريع بالتواجد ابتداءا من باكر الأربعاء ولمدة أسبوع بمركز ومدينة أشمون، لرفع كل تراكمات القمامة والهدم بنطاق المركز والمدينة، لإعادة مدينة أشمون لسابق عهدها.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بتوحيد الجهود والتنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية لعرض موقف تفصيلي بالأراضى المقترحة وجهات الولاية لإقامة مشروعات تنموية ضمن المرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشددا بوضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمبادرة لما لها من أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة وتغيير واقع الحياة بالريف المصرى.

كما استعرض وكيل وزارة الزراعة جهود المديرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية فى إزالة كل التعديات بنطاق المحافظة، حيث شدد محافظ المنوفية، بضرورة تكثيف الحملات المكبرة لتنفيذ الإزالات الفورية لكل التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، موجها بمراجعة وتدقيق بيانات ملفات التصالح، لافتا إلى عدم الاعتداد بطلبات التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية عقب تاريخ 23 يوليو 2017، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بأى تعديات أو مخالفات مرة أخرى حفاظا على الرقعة الزراعية.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتقديم حصر شامل لكل مواقف السيارات الرسمية والعشوائية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أسبوع، تمهيدا لتطويرها ورفع كفاءتها لتصبح مواقف نموذجية بديلة عن المواقف العشوائية، مع إعداد تقرير مفصل بالأراضى المتاحة والمقترحة لإنشاء ونقل المواقف العشوائية بها، فضلا عن التنبيه بإعداد المقايسات التقديرية بتكلفة التطوير والإنشاء لتلك المواقف لضمان البدء فى إجراءات التنفيذ.

وفى سياق متصل شدد محافظ المنوفية على التعاون والتنسيق الكامل مع مديرية الشئون الصحية في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وكذا حملة شلل الأطفال للوصول إلى المستهدف وإحراز المحافظة لمراكز متقدمة بين محافظات الجمهورية في هذا الشأن، مشدداً بضرورة تنظيم حملات توعية لحث المواطنين على تلقي اللقاحات مع تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتواصل مع منظمات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التطعيم.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية، أن هناك خطة طموحة تم وضعها لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة، وذلك من عوائد المبالغ المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء والتقنين، مشيرا إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها تتضمن إنشاء أسواق ومواقف نموذجية حضارية وتطوير الحدائق والميادين العامة والتي بدورها ستساهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.