صرف مرتبات ديسمبر 2021 لـ 5 ملايين موظف.. الأربعاء المقبل

تستعد وزارة المالية، لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لـ5 ملايين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًامن الأربعاء المقبل، بعد تبكير موعد الصرف لمدة 48 ساعة مقارنة بمواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي التي بدأ صرفها في يوم 24 من الشهر الماضي.

ووفقًا لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية، نسقت مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021 لتبدأ من يوم الأربعاء الموافق لـ 22 ديسمبر الجاري، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق لـ 28 من نفس الشهر، إذ يبدأ الموظفون والعاملون بالدولة، الصرف للوزارات على مدار يومي الأربعاء 22 والخميس 23 من شهر ديسمبر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021

وحددت «المالية» أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 26 و27 و28 ديسمبر الجاري الجاري؛ لصرف مرتبات كافة العاملين بالدولة، ممن لم يتمكنوا من الصرف في يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع السابق.

ويصرف الموظفون والعاملون في وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون العاملين بالخارج وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى شئون مجلس النواب والأزهر والأوقاف ومؤسسة الرئاسة ودار الإفتاء والداخلية والتجارة والصناعة والطيران المدني والسياحة والبترول والآثار والتنمية المحلية، مرتبات شهر ديسمبر.

الوزارة تشدد عدم التزاحم

وشدد الكتاب الدوري على عدم تزاحم الموظفين والعاملين على الصرف، خصوصا أن البنك المركزي المصري سيبدأ في تغذية الماكينات بالمرتبات؛ خوفا من جائحة كورونا وللالتزام بالتدابير الاحترازية في مواجهة تفشي الجائحة؛ حرصا على صحة وسلامة الجميع