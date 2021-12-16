أليك بالدوين يتلقى رسائل دعم.. وزوجته: يعاني اضطراب ما بعد الصدمة

يتلقى الممثل الأمريكي «أليك بالدوين» رسائل دعم عديدة بعد الحادث المأسوي الذي أودى بحياة مديرة تصوير فيلمه هالينا هيتشنز، بسبب إطلاقه النار بالخطأ أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلم «Rust»، وذلك وفقا لما نشرته زوجته هيلاريا بالدوين عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «ممتنة للأشخاص الذين يوقفون زوجي ليقولوا إنهم يفكرون فيه ويدعون من أجله».

زوجة أليك بالدوين توجه رسالة لداعمي الممثل الأمريكي: ممتنة لكم

ونشرت زوجة الممثل الأمريكي أليك بالدوين صورة له وهو يتحدث مع سائق شاحنة في أحد شوارع مدينة نيويورك، حيث أوقف السائق «بالدوين» ليخبره أنه يصلي من أجله، حيث لا يزال الممثل في قلب الجدل حول الحادث الذي وقع والذي أدى إلى وفاة المصورة السينمائية، في تعليقها، أشارت «هيلاريا» إلى أن السائق ليس الشخص الوحيد الذي أوقف الممثل للتعبير له عن دعمه له بعد الحادث، وذلك وفقا لما نشره موقع «فوكس نيوز» الإخباري.

وتابعت، في تعليق، عبر حسابها: «ممتنة للأشخاص الذين يوقفون زوجي ليقولوا إنهم يفكرون فيه ويدعون من أجله، ويدعموه بعبارات (استمر أليك)، أو (نحن هنا من أجلك)، كل هذه الرسائل تغير الحياة بالنسبة له ولعائلتنا كلها».

في تعليقها، بدت هيلاريا ممتنة لأي شخص يشارك زوجها كلمات لطيفة على الرغم من استمرار السلطات في التحقيق في أي ذنب جنائي من جانبه مع تزايد الدعاوى القضائية، واختتمت حديثها قائلة: «ممتنة لهذا البطل الخارق الذي قال إنه كان يصلي من أجله اليوم، بينما كان يقود سيارته، لم نعرف اسمك ولكنك صاحب روح مميزة وقلب ضخم».

هيلاريا بالدوين: زوجي يعاني اضطراب ما بعد الصدمة ويزعجوه بأخبار كاذبة

وكشفت زوجة الممثل الأمريكي أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة في الوقت الحالي، ليس بسبب ما حدث مؤخرًا، لكنه يعاني من هذا لفترة طويلة جدًا، على حد تعبيرها، مشيرة إلى استيائها من استغلال ذلك في قصص وأخبار وهمية، قائلة: «هؤلاء الناس يعرفون هذا ويريدون أن يضايقوه ويريدون إزعاجه».