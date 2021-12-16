التعليم تعلن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021/2022 على دورين، مشيرة إلى أنّ امتحانات الدور الأول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 أبريل 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو 2022، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات.

تعقد الامتحانات وفقا للمناهج التي تدرس في مصر

ومن المقرر أن تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

وبالنسبة لامتحانات الدور الأول، ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه يسمح للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في ذات الصف الدراسي المقيد به بأداء الامتحان في جميع المواد بنظام (المنهج كاملا) للعام الدراسي 2022/2021 على أن تحتسب للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان.

إصدار الشهادة مرتبط بتقديم الملف

وفيما يخص طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، ذكرت الوزارة، أنّه يتم تحميل ملف الأنشطة وفقا للنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات) من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويؤدي الطالب الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يرفع ولي أمر الطالب الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني، مع العلم بأنّه لن يتم إصدار أي إخطار (شهادة) نجاح للطالب دون تقديم ملف.