وزير التعليم يكشف موقف الطلاب المصابين بكورونا من أداء الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة وضعت الرتوش النهائية استعدادا لعقد الامتحانات الخاصة بالترم الأول، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنّه سيتم عقد امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي ورقيا، إضافة إلى امتحان الشهادة الإعدادية ورقيا، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا، في لجان مراقبة بالمدارس.

وزير التعليم: تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بكورونا

وكشف وزير التعليم لـ«الوطن»، عن موقف الطلاب المصابين بفيروس كورونا من أداء امتحانات الترم الأول، قائلا: «الطلاب المصابين بفيروس كورونا ستؤجل امتحاناتهم للدور الثاني بالدرجات كاملة، شريطة تقديم المستندات الطبية التي تثبت الإصابة بفيروس كورونا، وقت عقد الامتحانات»، موضحا أنّ العام الدراسي الجديد 2021-2022 يسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات.

وزير التعليم: غرف عزل كورونا بلجان الامتحانات

وقال شوقي، إنّه سيتم تخصيص غرف عزل كورونا بلجان الامتحانات، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل، لتلاقي العلاج اللازم، مضيفا أنّه سيتم تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب، أثناء سير الامتحانات.

التعليم تحدد تعليمات عاجلة لحماية الطلاب من كورونا وقت الامتحانات

1- تعقيم وتطهير اللجان يوميا قبل وبعد انتهاء ساعات الامتحانات.

2- إلزام الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري.

3- تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصى 15 طالبا لتحقيق التباعد الجسدي والإجتماعي بين الطلاب، للحد من انتشار كورونا.

4- توفير أجهزة حرارية بكل لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بأداء الامتحانات.

5- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.

6- حظر وجود الباعة الجائلين في محيط اللجان الامتحانية.

7- منع وجود أولياء الأمور أمام اللجان لمنع الزحام بسبب كورونا.