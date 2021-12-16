الحكومة تسمح لذوي الإعاقة بالاستعانة بأقارب حتى الدرجة الثانية لقيادة السيارة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على عدة قرارات، من ضمنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ونص التعديل وفقا لمجلس الوزراء، على منح ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، وذلك فى حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

كما ينص القانون في صورته الحالية عقب تعديله، حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.

سيارات مجهزة لذوي الإعاقة

وبالنسبة لحصول ذوي الإعاقة على سيارة، فهناك عدد من الشروط، التي حددتها وزراة التضامن الاجتماعي، للحصول على السيارة، وهي كما يلي:

- أن يكون المستفيد حاملا بطاقة الخدمات المتكاملة، وحصل عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

- يتم الحجز على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لإجراء الكشف الطبي للسيارات المجهزة، لتحديد ما إذا كان قادرا على قيادة السيارة بنفسه أم تكون السيارة بقيادة الغير.

- تسجيل عدد من البيانات المطلوبة، وهي: بطاقة الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية للمستفيد، العنوان التفصيلي للمتقدم، الوظيفة التي يشغلها طالب الخدمة، رقم التليفون للتواصل.

- تحديد نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

ويحق لذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان شابا، أو فتاة أو مسنا، الحصول على سيارة مجهزة، كما يحق لأي نوع إعاقة سواء كانت حركية أو بصرية أو سمعية الحصول على السيارة.