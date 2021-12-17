تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة محمد عبدالحليم: «نطق الشهادة ونظر لابنه»

أيام قليلة مرت على وفاة الفنان محمد عبدالحليم، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 78 عاماً، بعدما قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة.

وقال تامر محمد عبدالحليم لـ «الوطن»، «والدي لم يكن مريضا في آخر أيامه، ولكنه شعر ببعض الألم بمفاصل قدمه، وذهب للطبيب قبل وفاته بيوم، وحصل على مسكنات وأدوية، وقبل وفاته بساعات اتصل بي هاتفياً، وطلب مني أن أحضر إلى المنزل .

وأضاف نجل الفنان الراحل، «بمجرد أن وصلت إلى المنزل وجدته نائما في فراشه، فنظر لي، وقال الشهادة ثم التقط أنفاسه الأخيرة».

جنازة محمد عبدالحليم

جاءت الجنازة بدون حضور أي فنانين، وحرص على الحضور فقط الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، رغم أن الفنان الراحل كان لديه العديد من الأصدقاء من الوسط الفني، وكان منزله مكانا لتجمع عدد كبير من الفنانين من مختلف الفئات.

وفاة محمد عبدالحليم

وقد توفي الفنان محمد عبدالحليم منذ أيام، حين أعلن منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب قائلاً: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

معلومات عن محمد عبدالحليم

يذكر أن محمد عبدالحليم، ممثل مصري تميز في أداء اﻷدوار الثانوية باﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية، بدأ حياته الفنية في أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسي ليشارك بفيلمه «زهرة البنفسج» في عام 1977، ومن أهم أعماله «دموع في عيون وقحة»، و«شيخ العرب همام» .

وابتعد الفنان الراحل عن الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم عرض أعمال فنية عليه تليق بمشواره الفني.