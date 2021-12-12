آخر ظهور للفنان محمد عبدالحليم.. صورة حقيقية وكلام مفبرك

خيم الحزن على الوسط الفني نتيجة وفاة الفنان محمد عبدالحليم، عن عمر يناهز الـ 78 عاما، وكان آخر ظهور له في ديسمبر 2020، حينما قامت إحدى معجباته بالتقاط صورة معه وأثارت الجدل حينها.

آخر ظهور للفنان محمد عبدالحليم

آثار الفنان محمد عبدالحليم الجدل منذ عام تقريبا، بسبب فتاة مارة بجوار منزله من معجباته، وتحرفيها لكلامه خلال لقائها معه، حيث كان الفنان محمد عبدالحليم جالسا بقهوة شعبية مجاورة لمنزله، في ديسمبر 2020، وقام بتحذير فتاة مارة من سرقة تليفونها لأنه تم سرقة هواتف من قبل في ذلك المكان، وتعرفت الفتاة عليه على الفور وطلبت منه التقاط صورة معه، لأنها من معجباته، حسب ما سرد الفنان خلال لقائه الإعلامي في إحدى القنوات التلفزيونية، عقب أزمة أثارت الجدل.

محمد عبدالحليم والسوشيال ميديا

وقال الفنان محمد عبدالحليم، حينها إن الفتاة قامت صورته معها عبر وسائل السوشيال ميديا، معلقة، أنها وجدته في حالة مزرية على أحد مقاهي الملك الصالح، دون مأوى مطالبا بعمل.

وقد أثار المنشور غضب الفنان محمد عبدالحليم وأسرته، خاصة ابنه «تامر»، حيث أوضح الراحل، حينها أن الفتاة قابلته بالصدفة، وحظرها من سرقة تليفونها وطلبت منه التقاط صورة تذكارية ولم يخبرها بشئ، وأوضح أنه لا يحتاج لعمل أو لشئ وأنه بحالة مادية جيدة.

قهوة شعبية

كما صرح «تامر» نجل الفنان محمد عبدالحليم، عقب الأزمة، خلال لقائه في قنوات التلفزيون، أن والده يواظب يوميا على الجلوس بأحد القهاوي الشعبية القريبة من منزلهم، لاستنشاق الهواء ليس أكثر، وهو في كامل أناقته، وأن كل ما يقال عن والده غير صحيح، فوالده لا يحتاج لشئ لا عمل أو مال ولا يحتاج مساعدة أحد، وكل ما حدث ما هو إلا تحريف ونقل صورة غير صحيحة.

كما أوضح الفنان الراحل محمد عبدالحليم، أن ذلك المقهي، يجلس به دائما ويزوره أصدقاؤه من الوسط الفني ويجلسون معه أيضا، وأبرزهم أحمد بدير.

وأضاف «عبدالحليم»، أثناء الأزمة، أن نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، قام بالاتصال به وأرسل زميله الفنان منير مكرم إلى منزله ليسأله عما يحتاجه، وأنهى حديثه أن مجرد صورة جعلت الجميع يصدق كلاما محرفا عنه.

قام الفنان محمد عبدالحليم بالعديد من الأعمال الفنية التي مازالت عالقة بأذهان الجميع حتى اليوم، َمنها «دموع في عيون وقحة»، وتميز بالقيام بالعديد من الأدوار المتنوعة، وقام بالعديد من الأعمال المسرحية الناجحة، منها مسرحية «وجهة نظر» مع الفنان محمد صبحي.