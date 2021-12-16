«الصحة» تحدز من الأطعمة الخفيفة للأطفال: لا تقوي جهاز المناعة

وجهت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، العديد من النصائح لأولياء الأمور، بشأن نوعية الأطعمة الغذائية التي يفضل إعطاها للأطفال خلال اليوم الدراسي، من أجل حصولهم على القيمة الغذائية الكاملة التي تساعدهم على استكمال اليوم الدراسي بالطاقة ذاتها.

تناول الفواكه الطازجة يقوي جهاز المناعة

وحددت وزارة الصحة والسكان نوع الأطعمة التي يجب على الأطفال تناولها في أثناء اليوم الدراسي وفترة تواجدهم داخل الفصل، وتتمثل في الفواكه بمختلف أنواعها، والتي تعطي لهم مناعة قوية للوقاية من الفيروسات، مشددة على أنه يجب أن تكون جميعها طازجة.

«الصحة» تحذر من تناول الأطعمة الخفيفة

وحذرت وزارة الصحة أولياء الأمور والأطفال من تناول الوجبات الخفيفة التي تحتوى على «البسكويت، الكعك، الشوكولاتة»؛ لأنها لا تحتوي من القيمة الغذائية الكاملة ولا تقوي جهاز المناعة ولا تقي من من الفيروسات التي يمكن أن يصاب بها الطلاب نتيجة عدم وجود القيمة الغذائية الكاملة لهذه الأطعمة.

استخدام الأدويات أحادية الاستعمال

ونوهت الوزارة، إلى أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الالتزام باستخدام الأدويات آحادية الاستخدام، التي تقلل من فرص الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا أو التي تقلل من الإصابة به، أو الفيروسات بوجه عام، التي يمكن أن تنتقل عن طريق الأدوات المتعددة الاستخدامات، التي يمكن أن يستخدمها الأطفال أو الطلاب في أثناء اليوم الدراسي.

أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية

وشددت وزارة الصحة على الأطفال والطلاب، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، التي يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بـ«العدوى، ومضاعفات فيروس كورونا»، والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».