التعليم تعلن الفئات المسموح لها دخول امتحانات «أبناؤنا في الخارج»

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات ابناؤنا في الخارج، الفئات المسموح لها بدخول الامتحان، التي تبدأ السبت 2 إبريل، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني السبت 16 يوليو.

وحددت وزارة التعليم، في بيان لها، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات ابناؤنا بالخارج لمرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي.

مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الإعدادي

- ألا يقل سن الطالب عن خمس سنوات ونصف ولو بيوم واحد في أول أكتوبر من العام الجاري 2021 بالنسبة للصف الأول الابتدائي.

-الطلاب الناجحون بالصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الاعدادي في مدارس جمهورية مصر العربية، على أن يرسل الطالب بیان نجاح معتمد باخر صف دراسي حصل عليه من إدارة شئون الطلبة والامتحقات بالإدارة التعليمية التابع لها.

- الطلاب الناجحون في امتحانات ابناؤنا في الخارج يكتفى بان يسجل الطالب بالرقم القومي على الموقع الالكتروني ومراجعة بياناته ثم السريع على الادارة العامة للامتحقات «أبناؤنا في الخارج».

- الطلاب المحولون من التعليم الأزهري إلى التعليم العام يشترط موافقة الإدارة المركزية للأزهر الشريف، حيث يرسل الطلب موافقة الأزهر على التحويل و بيان قيد بلحدي مدارس التعليم العالم بالبريد السريع على الادارة العامة للامتحقات «أبناؤنا في الخارج».

امتحان النقل من الصف الأول الثانوي

الطلاب الحاصلون على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من جمهورية مصر العربية يرسل الطالب أصل شهادة النجاح في امتحان شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي معتمدة من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة.

- الطلاب الناجحون في امتحانات أبناؤنا في الخارج يكتفي بأن يسجل الطالب بالرقم القومي على الموقع الالكتروني ومراجعة بيته والضغط على زر حفظ.

- الطلاب الحاصلون على شهادة الصف الثالث الإعدادي (التاسع) من دولة تمت معادلة شهاداتها بالشهادات المصرية على أن يرسل الطالب أصل الشهادة الدراسية الحاصل عليها ويكون مصدفا عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقا عليها من سفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة.

- الطلاب المحولون من الأزهر الشريف والحاصلين على شهادة الإعدادية الأزهرية يتم قبولهم بالصف الأول الثقوي على أن يستمر الطالب على نظام المنازل حتى نهاية المرحلة عند عودته لأرض الوطن.