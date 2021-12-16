«التعليم» تعلن تفاصيل مسابقة الطباعة اليدوية لطلاب جميع المراحل

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بضرورة التأكيد على الموجه العام والموجه الأول للتربية الفنية بالمديريات والإدارات بضرورة نشر وتنفيذ مسابقة «الطباعة اليدوية» بالمدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2021-2022 للمراحل التعليمية «ابتدائي- إعدادي- ثانوي- تربية خاصة» وفق مجموعة من التعليمات المهمة الخاصة بكل مرحلة.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن تنفيذ المسابقة بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتم بعمل وحدة زخرفية متكاملة بطريقة الطباعة بالقالب «البصمة والخاتمة» مع ضرورة توافر التناسق اللوني من خلال تكرار الوحدة الزخرفية بشكل مترابط، موضحة أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية يتم تنفيذ تكوين زخرفي متكامل ومترابط العناصر بطريقة الطباعة بالاستنسل وقالب اللينو من خلال تصميم زخرفي مستوحى عناصره من الأشكال النباتية بالبنية المحيطة.

تفاصيل المسابقة للمرحلة الثانوية والتربية الخاصة

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للمرحلة الثانوية يتم تنفيذ تكوين فني زخرفي متكامل ومترابط العناصر بطريقة الباتيك أو الشاشة الحريرية الشابلونة من خلال تصميم زخرفي مستوحى عناصره من الفن الإسلامي، وبالنسبة للتربية الخاصة يتم عمل تكوين فني مترابط ومتناسق من خلال تصميم فني هندسي لوحدة زخرفية تصلح للطباعة على القماش.

شروط مسابقة «الطباعة اليدوية» بالمدارس الحكومية والخاصة

وأوضحت الوزارة، أن شروط المسابقة تتمثل في إرسال عدد 15 عملا فنيا لكل مرحلة إلى مكتب مدير عام تنمية مادة التربية الفنية بديوان الوزارة وذلك مع استيفاء وكتابة البيانات لكل الطلاب وهي «المديرية- الإدارة- المرحلة- المدرسة- اسم التلميذ-تاريخ الميلاد- العنوان- السن- رقم التليفون- اسم المدرس المشرف- اسم الموجه- اسم الموجه الأول- اسم الموجه العام»، مشددة على ضرورة إرفاق كشف بالأعمال المسلمة شامل البيانات كاملة في موعد غايته يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2022.