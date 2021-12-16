عاجل.. «التعليم» تطلق بوابة إلكترونية للتقدم للامتحانات في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان عاجل عنها، إطلاق بوابة إلكترونية للتقدم ودفع المصروفات إلكترونيا، حيث جرى إعلان التفاصيل الخاصة بامتحانات الطلاب في الخارج.

كتابة البيانات بطريقة صحيحة

وأضافت الوزارة، أنّه يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة لها، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكتابة كافة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة.

وفي سياق منفصل، كلفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الموجهين في الإدارات التعليمية بشرح المقررات الدراسية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الفني، مشددة على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.

مشاركة الموجهين في شرح المقررات

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ التعليم الفني متشعب وبه أكثر من تخصص، موضحا أنّ المحافظة بها نحو 197 مدرسة فنية سواء صناعي أو زراعي أو فندقي أو تجاري، وهو سبب مشاركة الموجهين في شرح المقررات للانتهاء منها قبل الامتحانات.