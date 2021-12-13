«فودة»: جاري الانتهاء من محطتين لتموين السيارات بالغاز في شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن هناك خمس محطات تموين للسيارات بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تزويدها بأماكن مخصصة لشحن سيارات الكهرباء.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك 3 محطات تعمل بالفعل في الهضبة والسوق التجاري وحي النور، وجاري الانتهاء من اثنين آخرين في مدخل مدينة شرم الشيخ، وبجوار إدارة المرور، مضيفا أن الهدف من التوسع في محطات الغاز الطبيعي هو استكمال منظومة للمدينة الخضراء.

تطوير الرويسات

وأوضح المحافظ أنه في إطار خطة تطوير منطقة الرويسات بشرم الشيخ ضمن برنامج حياة كريمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي جرى عقد اجتماع طارئ مع مسئولي المرافق بشركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات لتحديد المسارات الجديدة، ونقل الخطوط من المسارات المتعلقة بالتطوير، متابعا أنه جرى الاتفاق مع الشركات على بدء تحويل المسارات أو نقلها أو تعديلها دون تعارض مع التطوير الذي يجرى حاليا.

تطوير مضمار الهجن والفروسية

وأكد «فودة» أنه قام اليوم بجولة لمتابعة أعمال تطوير مضمار الهجن والفروسية بشرم الشيخ، وشاهد أعمال تطوير ورفع كفاءة المنصة الرئيسية منصة كبار الزوار، وصالة كبار الزوار، وأعمال إنشاء المقاعد والمظلات بطول طريق المضمار، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء مسجد وقرية التراث، وحظائر للحيوانات، وعيادة بيطرية شاملة.

تطوير الطريق الدائري والميادين

وأردف أنه تفقد الطريق الدائري بشرم الشيخ والذي يبلغ طوله 27 كيلو متر وتبلغ تكلفته أكثر من 500 مليون ويشمل إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، بالإضافة لحارة تهدئة وعدد 6 كوبري لوب.

وتابع أن المدينة تشهد نهضة في محال الطرق خاصة بعد الانتهاء من التوسعات في شارع محطة شرق الدلتا الرابط بين الرويسات وحي النور، موضحا أنه جرى الانتهاء من تطوير بعض الطرق وأصبحت شرم الشيخ مربوطة بشبكة طرق تساعد على تسهيل الحركة المرورية والتنمية العمرانية.

وأشاد بما يتم إنجازه في مجال الطرق والمحاور وإنشاء الكباري الذي يعتبر نقلة كبرى في مجال الطرق والكباري والنقل على أرض جنوب سيناء.